Евгений Кузнецов: "Чуть-чуть не получилось. Опять"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Канадой (3:5) отметил, что игроки получили хороший урок. По его словам, команда выложилась на полную, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Что не сложилось с большинством?

– Наверное, у нас очень много хороших игроков, и мы не нашли способа их правильно для этой цели использовать.

– Для вас случившееся – удар?

– С одной стороны, это хороший урок, из которого можно многое выучить. Но, конечно, рассчитывали на большее. Два периода, считаю, играли на равных, с моментами было вообще хорошо. Но чуть-чуть не получилось. Опять.

– Почему с большинством такая беда? Абсолютный ноль!

– У меня нет точного ответа. Но виноваты только мы, игроки, которые выходили его играть.

– В свою ли силу выступила сборная?

– У меня нет ответа на этот вопрос. Но нужно уметь достойно проигрывать. И считаю, что мы дали бой, бились – и, пусть проиграли, выкладывались на полную. У нас был хороший коллектив, и мы чувствовали себя как единая семья. Находиться в команде было приятно, и это самое главное. Когда вы в жизни можете обратиться друг к другу, и тебе помогают – это потом передается и на лед. Да, мы не выиграли. Но, считаю, мы на этапе строительства.