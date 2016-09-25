Евгений Кузнецов: "Чуть-чуть не получилось. Опять"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Канадой (3:5) отметил, что игроки получили хороший урок. По его словам, команда выложилась на полную, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.
– Что не сложилось с большинством?
– Наверное, у нас очень много хороших игроков, и мы не нашли способа их правильно для этой цели использовать.
– Для вас случившееся – удар?
– С одной стороны, это хороший урок, из которого можно многое выучить. Но, конечно, рассчитывали на большее. Два периода, считаю, играли на равных, с моментами было вообще хорошо. Но чуть-чуть не получилось. Опять.
– Почему с большинством такая беда? Абсолютный ноль!
– У меня нет точного ответа. Но виноваты только мы, игроки, которые выходили его играть.
– В свою ли силу выступила сборная?
– У меня нет ответа на этот вопрос. Но нужно уметь достойно проигрывать. И считаю, что мы дали бой, бились – и, пусть проиграли, выкладывались на полную. У нас был хороший коллектив, и мы чувствовали себя как единая семья. Находиться в команде было приятно, и это самое главное. Когда вы в жизни можете обратиться друг к другу, и тебе помогают – это потом передается и на лед. Да, мы не выиграли. Но, считаю, мы на этапе строительства.