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Евгений Дадонов: "Не вижу разницы между представителями НХЛ и КХЛ в сборной"

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Сегодня. Санкт-Петербург. Россия – Чехия – 4:3. Александр ОВЕЧКИН с командой празднуют гол.Хлебушка и зрелищ! Как Россия победила Чехию

Нападающий сборной России Евгений Дадонов после победы над сборной Чехии (4:3) в выставочном матче в Санкт-Петербурге подчеркнул, что в команде нет различий между игроками НХЛ и КХЛ, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Также игрок СКА отметил, что уровень матчей сборной всегда отличается от уровня игр КХЛ.

– Сегодня для нас главным было почувствовать игровой ритм, – сказал Дадонов. – Большинство ребят играет в НХЛ, но для нас, игроков СКА, это был первый матч в сезоне на маленькой площадке. Мой гол – заслуга всей пятерки, которая была на льду.

– Уровень матчей сборной отличается от уровня игр КХЛ?

– Уровень сборной всегда чувствуется, отличается от клубного. Тут другой хоккей.

– Вы – один из немногих хоккеистов сборной, играющих в КХЛ. Чувствуется ли это в команде?

– Нет, никакой разницы не вижу.

– Болельщики все время кричали "Давай, наши!", имея в виду игроков СКА. Каково играть при своей публике?

– Не знаю, о чем вы. У нас все наши.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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dg345dh

Ребят, бросайте курить! Тем более что сейчас это действительно легко, например у меня получилось 3а 2 дня. Теперь хочу поделиться этим со всеми, вот мой блог - http://u.to/08MyDw

23:58

skua

посмотрим, что он скажет после игр с другими сборными

23:42

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