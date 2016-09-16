Евгений Дадонов: "Моя задача не показать себя американской публике, а хорошо выступить на Кубке мира"

Нападающий сборной России и СКА Евгений Дадонов подчеркнул, что на предстоящем Кубка мира главной задачей является успех команды, а не личные цели. Россияне первый матч проведут 18 сентября против Швеции.

– В первую очередь передо мной стоит задача показать себя не американской публике, а хорошо выступить за сборную страны, добиться результата, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Дадонова. – Болельщики ждут этого от нас. Конечно, хочется чтобы и команда хорошо сыграла, и самому хочется не подвести партнеров.