07:11 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Евгений Дадонов: "Моя задача не показать себя американской публике, а хорошо выступить на Кубке мира"

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Нападающий сборной России и СКА Евгений Дадонов подчеркнул, что на предстоящем Кубка мира главной задачей является успех команды, а не личные цели. Россияне первый матч проведут 18 сентября против Швеции.

– В первую очередь передо мной стоит задача показать себя не американской публике, а хорошо выступить за сборную страны, добиться результата, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Дадонова. – Болельщики ждут этого от нас. Конечно, хочется чтобы и команда хорошо сыграла, и самому хочется не подвести партнеров.

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https://www.wch2016.com/ru/news/khl-players-are-excited-to-play-at-wch/c-281825142

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