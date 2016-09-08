22:31 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Евгений Дадонов: "Маленькая площадка? Я разницы не заметил"

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Нападающий сборной России Евгений Дадонов после победы над командой Чехии (4:3) отметил, что не заметил разницы между большой и маленькой площадкой. Матч, который состоялся в Санкт-Петербурге, прошел на площадке, на которых будет проводиться Кубок мира.

– С моими партнерами очень легко играть в хоккей. Маленькая площадка? Честно говоря, я разницы не заметил. Может, меньше места на фланге, – сказал Дадонов в прямом эфире одного из телеканалов сразу после матча. – В любом случае, это был первый матч для обеих команд. В третьем периоде, быть может, сказалась усталость. Были моменты и у нас, и у чехов.

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