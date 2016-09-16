Евгений Дадонов: "Канадцы показали крепкую игру"

Нападающий сборной России Евгений Дадонов уверен, что в выставочном матче с Канадой (2:3 ОТ) встретились две равные команды. По словам форварда, россиянам по силам обыграть любую сборную, если они сумеют улучшить свою игру.

- По большому счету, игра против такого сильного соперника получилась хорошей, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Дадонова. - Но было тяжело, потому что канадцы показали достаточно крепкую игру. Когда мы владели шайбой в своей зоне, они нас накрывали и не давали вывести шайбу. Многие проблемы были связаны с этим.

В целом, мы нормально играли, создавали моменты, у нас были хорошие шансы забить. Ну и счет 2:2 показал, что играли две равные команды. Если мы добавим, то у нас будут шансы обыграть и Канаду, и любую другую сборную.