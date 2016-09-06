16:30 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Евгений Дадонов: "Хотим здорово сыграть за свою страну"

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Нападающий сборной России Евгений Дадонов в преддверии старта Кубка мира подчеркнул, что игроки еще не успели понять разницу между европейской и североамериканской площадкой. Форвард отметил, что на турнире каждый хочет здорово сыграть за свою страну.

- После первого дня сложно оценивать тренировку, посмотрим, как будет дальше, - приводит пресс-служба ФХР слова Дадонова. - Если сравнивать сегодняшний тренировочный процесс с тем, что у нас происходит между играми, то отличия есть. Но мы готовились со Знарком к сезону, многие вещи похожи.

Что касается площадки - мы еще не успели толком понять отличия, но чувствуется, что борта ближе, а в углах почти нет места.

Мы очень хотим здорово сыграть за свою страну. Здесь собираются самые лучшие хоккеисты, это хороший турнир.

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=12412

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