Евгений Дадонов: "Хотим здорово сыграть за свою страну"

Нападающий сборной России Евгений Дадонов в преддверии старта Кубка мира подчеркнул, что игроки еще не успели понять разницу между европейской и североамериканской площадкой. Форвард отметил, что на турнире каждый хочет здорово сыграть за свою страну.

- После первого дня сложно оценивать тренировку, посмотрим, как будет дальше, - приводит пресс-служба ФХР слова Дадонова. - Если сравнивать сегодняшний тренировочный процесс с тем, что у нас происходит между играми, то отличия есть. Но мы готовились со Знарком к сезону, многие вещи похожи.

Что касается площадки - мы еще не успели толком понять отличия, но чувствуется, что борта ближе, а в углах почти нет места.

Мы очень хотим здорово сыграть за свою страну. Здесь собираются самые лучшие хоккеисты, это хороший турнир.