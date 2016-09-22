Эрик Карлссон: "На первых минутах матча Северная Америка дала нам пощечину"

Сборная молодых звезд Северной Америки дала пощечину команде Швеции в матче Кубка мира, заявил защитник скандинавов Эрик Карлссон. В ночь на четверг сборная североамериканцы обыграли в овертайме шведов со счетом 4:3. Несмотря на поражение, команда Швеции вышла в полуфинал Кубка мира с первого места в группе B, североамериканцы смогут сыграть в плей-офф только в том случае, если сборная России проиграет финнам в очном матче, который состоится в четверг. После первых двух минут игры со шведами североамериканцы вели со счетом 2:0 и при этом не реализовали буллит.

– Первые две минуты матча были одними из самых неловких в моей карьере: они (североамериканцы) делали все что угодно во всех зонах, – приводит "Р-Спорт" слова Карлссона. – Они дали нам пощечину, нам пришлось проснуться и сказать друг другу: "Давайте просыпайтесь!"