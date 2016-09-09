Эрик Карлссон: "Мы не знали, чего ожидать в матче с Финляндией"

Защитник сборной Швеции Эрик Карлссон поле поражения в выставочном матче от Финляндии (2:3 ОТ) подчеркнул, что команде необходимо сосредоточиться на позитивных моментах игры. По его словам, темп в этой встрече был выше, чем в стартовых играх НХЛ.

- Это была первая игра, мы не знали чего ожидать, - приводит слова Карлссона официальный сайт Кубка мира. - На данный момент мы заняты подготовкой, отрабатываем различные ситуации. Темп этой встречи был выше, чем в первых предсезонных играх НХЛ. Мы чувствуем себя хорошо. Необходимо сосредоточиться на позитивных моментах и идти дальше.