Эрик Карлссон: "Лундквист внес большой вклад в победу над Финляндией"

Защитник сборной Швеции Эрик Карлссон после матча группового турнира Кубка мира-2016 с Финляндией (2:0) отметил игру голкипера своей команды Хенрика Лундквиста. По словам хоккеиста, вратарь внес немалый вклад в успех коллектива.

– Лундквист сделал несколько очень важных сэйвов, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Карлссона. – Он был собой, играл как истинный Хенрик, то есть невероятным образом. Это было очень приятно, он внес большой вклад в победу.