06:59 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Эрик Карлссон: "Лундквист внес большой вклад в победу над Финляндией"

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Защитник сборной Швеции Эрик Карлссон после матча группового турнира Кубка мира-2016 с Финляндией (2:0) отметил игру голкипера своей команды Хенрика Лундквиста. По словам хоккеиста, вратарь внес немалый вклад в успех коллектива.

– Лундквист сделал несколько очень важных сэйвов, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Карлссона. – Он был собой, играл как истинный Хенрик, то есть невероятным образом. Это было очень приятно, он внес большой вклад в победу.

Дополнительная информация

https://www.wch2016.com/ru/news/lundqvist-shuts-out-finns-in-his-world-cup-debut/c-281991598

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