Емелин тренируется в паре с Нестеровым перед матчем с Чехией

Сборная России​ проводит тренировку в Праге на "О2 Арене" накануне повторного выставочного матча с Чехией, сообщает пресс-служба ФХР. В звеньях произошли два изменения: Алексей Емелин заменил Андрея Маркова, а Артем Анисимов - Павла Дацюка​.

Полностью связки, наигрывающиеся перед контрольным матчем с Чехией, выглядят следующим образом: нападающие Овечкин - Кузнецов - Кучеров, Кулемин - Малкин - Тарасенко, Панарин - Шипачев - Дадонов, Телегин - Анисимов - Наместников;

защитники Орлов - Зайцев, Нестеров - Емелин, Куликов - Марченко;

вратари Бобровский, Варламов, Василевский.

Завтра в рамках подготовки к Кубку мира россияне проведут второй контрольный матч против команды Чехии. Первая встреча между этими соперниками, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась победой российской команды со счетом 4:3.

До Кубка мира подопечные Олега Знарка 15 сентября сыграют еще со сборной Канады. Сам турнир стартует 17 сентября в Торонто. Сборная России в группе B сыграет с командами Финляндии, Швеции и сборной Северной Америки, состоящей из игроков Канады и США не старше 23 лет.