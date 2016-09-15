Емелин и Марков сыграют во втором звене против Канады

Стал известен состав звеньев сборной России на выставочный матч против Канады. Как и предполагалось ранее, место в воротах россиян займет Сергей Бобровский. Встреча начнется в 02.30 по московскому времени.
Первое звено: Зайцев – Орлов, Кучеров – Дацюк – Овечкин.
Второе звено: Емелин – Марков, Тарасенко – Малкин – Кулемин.
Третье звено: Марченко – Куликов, Дадонов – Шипачев – Панарин.
Четвертое звено: Кузнецов – Анисимов – Телегин.
Трансляция матча Канада - Россия
Бобровский в воротах, пара Емелин - Марков и другие изменения: pic.twitter.com/BVMvKpmYYo– Хоккей России (@russiahockey) 14 сентября 2016 г.