01:44 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Емелин и Марков сыграют во втором звене против Канады

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Стал известен состав звеньев сборной России на выставочный матч против Канады. Как и предполагалось ранее, место в воротах россиян займет Сергей Бобровский. Встреча начнется в 02.30 по московскому времени.

Первое звено: Зайцев – Орлов, Кучеров – Дацюк – Овечкин.

Второе звено: Емелин – Марков, Тарасенко – Малкин – Кулемин.

Третье звено: Марченко – Куликов, Дадонов – Шипачев – Панарин.

Четвертое звено: Кузнецов – Анисимов – Телегин.

Трансляция матча Канада - Россия

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