Джонни Гудро: "Будем болеть за финнов и надеяться"

Нападающий сборной Северной Америки Джонни Гудро после матча группового турнира Кубка мира-2016 со Швецией (4:3 ОТ) подчеркнул, что чувствует себя необычно, так как команда не гарантировала себе выход в полуфинал, одержав две победы. Североамеканцы пройдут в плей-офф только в случае поражения сборной России в поединке с Финляндией.

– Нам удалось хорошее начало матча, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Гудро. – Игра была достаточно открытой и быстрой. У шведов отличные защитники, но мы смогли доставить им довольно много неприятностей. Сейчас мы чувствуем себя довольно необычно, потому что мы выиграли два матча из трех, но до сих пор не знаем, вышли ли в полуфинал. Завтра будем болеть за финнов и надеяться на благоприятный для нас исход.