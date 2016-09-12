Джонни Годро: "Наше звено иногда злоупотребляет красивой игрой"

Нападающий сборной Северной Америки Джонни Годро отметил, что ему нравится играть в звене с Коннором Макдэвидом и Джеком Айкелом. Сегодня ночью североамериканцы в выставочном матче в преддверии Кубка мира победили сборную Европы - 7:4. Годро стал автором дубля.

- Макдэвид и Айкел сильные игроки, умеющие хорошо бросать, - цитирует официальный сайт Кубка мира Годро. - Они очень быстрые, с ними играть одно удовольствие. Надеюсь, у нас все получится. Мы хотим бросать почаще, вместо того чтобы иногда злоупотреблять красивой игрой.