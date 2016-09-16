Джонатан Тэйвз: "У Кубка мира пока что нет никаких особых традиций"

Нападающий сборной Канады Джонатан Тэйвз подчеркнул, что у Кубка мира нет никаких особых традиций в отличие от Олимпиады. По словам хоккеиста, чтобы турнир достиг такого же статусы как Игры, то его надо проводить регулярно.

– Тяжелый вопрос, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Тэйвза. – В конечном счете, вопрос с участием в Олимпиадах – это партнерство и взаимопонимание, которого мы с лигой должны достигнуть. Надеюсь, что НХЛ, принимая окончательное решение, будет учитывать и тот фактор, насколько такая возможность для ее игроков важна. Ни в коем случае не сбрасываю со счетов Кубок мира, как турнир с участием всех лучших, но, наверное, к этому вопросу лучше вернуться после того, как он закончится. Меня уже спрашивали относительной традиции Кубков мира. Если честно, пока что, на мой взгляд, у Кубка мира и нет никаких особых традиций. Можно, конечно, оглядываться на предыдущие два турнира, но тем не менее, пока это не тот турнир, который мы регулярно видим в своем расписании хотя бы раз в четыре года. Сам я вырос, наблюдая в основном за молодежными чемпионатами мира и Олимпиадами – вот они действительно особенные. Потому что проводятся постоянно. Для того, чтобы Кубок мира достиг такого же статуса, чтобы болельщики его ждали так же, как Олимпиад, нужно и его проводить регулярно.