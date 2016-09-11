09:38 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Джон Торторелла: "Жду от Пачоретти большего"

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Главный тренер сборной США Джон Торторелла назвал причину, по которой форвард команды Макс Пачоретти провел всего 10 минут в выставочном матче против Канады (2:5). По словам специалиста, хоккеист не впечатлил его, поэтому был переведен в четвертое звено.

– Пачоретти в порядке, но я жду от него большего, – цитирует официальный сайт Кубка мира Тортореллу. – Я знаю, как он может играть. Такое порой происходит на турнирах такого уровня. Все хотят провести свои 20 минут, но у всех игроков игровое время будет сокрашено. Макс должен доказать, что заслуживает больше времени. Посмотрим, как у него будет складываться игра. мы знаем, что он отличный игрок и хорший парень.

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