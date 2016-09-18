Джон Торторелла: "В матче с Канадой сборная США должна предстать другой командой"

Главный тренер сборной США Джон Торторелла после матча группового турнира Кубка мира с командой Европы (0:3) подчеркнул, что команда осознает, в какой ситуации оказалась. 20 сентября американцы сыграют против сборной Канады.

– Мы с самого начала знали, что это не марафон, который представляет собой сезон НХЛ, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Тортореллы. – Кубок мира это спринт, и мы осознанно поставили себя в эту ситуацию. Прямо сейчас это весьма опасная ситуация, но нам, как команде, надо держаться друг друга и предстать другим коллективом в матче с Канадой.