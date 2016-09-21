Джон Торторелла: "Сборная США не оправдала ожиданий"

Главный тренер сборной США Джон Торторелла подчеркнул, что поражение от Канады (2:4) в матче Кубка мира вызывает лишь чувство разочарования. Специалист уверен, что эта команда не сумела реализовать половину своего атакующего потенциала.

- Это поражение, безусловно, вызывает лишь чувства горечи и разочарования, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Тортореллы. - Мы подвели многих людей, которые ожидали от нас большего. Но я до сих пор верю, несмотря на всю обрушившуюся критику, что этот состав способен играть в атакующий хоккей. Мы играли крайне нестабильно, не реализовав и половины своего потенциала в нападении.