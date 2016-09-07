Джон Торторелла: "Решение по основному вратарю сборной США будет несправедливым"

Главный тренер сборной США Джон Торторелла в преддверии Кубка мира-2016 отметил, что пока не определился с кандидатурой основного вратаря национальной команды. В распоряжении специалиста Бен Бишоп ("Тампа-Бэй"), Кори Шнайдер ("Нью-Джерси") и Джонатан Куик ("Лос-Анджелес"). Кубок мира-2016 пройдут с 17 сентября по 1 октября в

– Конечно времени недостаточно, чтобы определить, кто станет первым номером, – приводит официальный сайт НХЛ слова Тортореллы. – У нас есть неплохой план на этот счет и мы примем решение. Когда мы определимся, другие будут недовольны. Это понятно. Это решение будет несправедливым. Поэтому я так говорю. Оно будет несправедливым по отношению к другим ребятами. Но нам надо решить, кто будет основным вратарем.