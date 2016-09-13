Джон Торторелла: "Пытаюсь держать себя в руках и не тренировать слишком много"

Главный тренер сборной США Джон Торторелла подчеркнул, что пытается найти баланс в работе с командой. По словам специалиста, нужно быть внимательным с объеме информации, так как игроки не могут воспринимать все. Во вторник американцы встретятся с командой Финляндии в выставочном матче перед Кубком мира-2016.

– Я пытаюсь держать себя в руках и не тренировать слишком много, но потом когда оказываюсь с игроком в комнате, это все равно происходит, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Тортореллы. – Мы перебираем с этим, а если тренер говорит, что с ним этого не происходит, то он лжец. Мы так делаем, потому что такова наша сущность. Тренерам не все равно, они хотят как можно лучше подготовить своих игроков. Но хоккеисты могут слушать не более нескольких минут. После нескольких минут он на тебя смотрит, ты думаешь, что он тебя слушает, а на самом деле нет. Так что надо быть аккуратнее с объемом информации.