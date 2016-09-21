Джон Торторелла: "Поражение США в игре с Канадой – большое разочарование"

Главный тренер сборной США Джон Торторелла после матча группового турнира Кубка мира-2016 с Канадой (2:4) выразил сожаление по поводу результата встречи, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. По словам специалиста, его подопечные позволяли сопернику забивать "легкие" голы. Американцы лишились шансов на выход в полуфинал.

– Это большое разочарование, мы огорчили очень многих людей, – подчеркнул Торторелла. – Начали хорошо, но потом... Конечно, я чувствую свою ответственность за случившееся. Мы играли недостаточно хорошо в атаке и давали соперникам забивать "легкие" голы. Сделал бы я какие-то изменения в заявке, зная теперь, что произошло? Нет.