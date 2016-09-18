02:22 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Джон Торторелла: "Нужно отдать должное сборной Европы"

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Главный тренер сборной США Джон Торторелла после матча группового турнира Кубка мира с командой Европы (0:3) выразил сожаление по поводу результата. Специалист отдал должное сопернику. 20 сентября американцы сыграют против сборной Канады.

– Не согласен с тем, что мы не оказывали давление на соперника, но качественных голевых моментов действительно было создано очень мало, – приводит "Р-Спорт" слова Тортореллы. – Это главное, с чем нам нужно разобраться перед встречей со сборной Канады. Мы старались, я не могу упрекнуть своих игроков, но и сборной Европы необходимо отдать должное – она здорово защищалась.

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