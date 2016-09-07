22:22 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Джон Таварес: "От Бэбкока не ускользнет ни одна деталь"

0
0
0

Нападающий сборной Канады Джон Таварес рассказал о подготовке своей команды к предстоящему Кубку мира-2016. Он высоко оценил методы работы наставника национальной команды Майка Бэбкока.

- От Бэбкока не ускользнет ни одна деталь, - приводит официальный сайт НХЛ слова Тавареса. - Он ничего не упустит, очень четко доносит свои мысли и хочет, чтобы мы на каждой тренировке и в каждом матче действовали эффективно. Команда успеет поработать надо всем. У нас так мало времени, чтобы охватить все. Но Бэбкок хочет, чтобы мы сделали это хорошо.

Опрос

Кто выиграет Кубок мира-2016 по хоккею?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ