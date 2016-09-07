Джон Таварес: "От Бэбкока не ускользнет ни одна деталь"

Нападающий сборной Канады Джон Таварес рассказал о подготовке своей команды к предстоящему Кубку мира-2016. Он высоко оценил методы работы наставника национальной команды Майка Бэбкока.

- От Бэбкока не ускользнет ни одна деталь, - приводит официальный сайт НХЛ слова Тавареса. - Он ничего не упустит, очень четко доносит свои мысли и хочет, чтобы мы на каждой тренировке и в каждом матче действовали эффективно. Команда успеет поработать надо всем. У нас так мало времени, чтобы охватить все. Но Бэбкок хочет, чтобы мы сделали это хорошо.