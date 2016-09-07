23:28 7 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Джо Торнтон: "Не думал о Кубке мира, пока не попал в сборную Канады"

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Нападающий сборной Канады Джо Торнтон заявил, что рад попасть в национальную команду на Кубок мира-2016. Турнир пройдет с 17 сентября по 1 октября в Торонто.

– Я даже не думал о Кубке мира до тех пор, пока не попал в команду, – приводит официальный сайт НХЛ слова Торнтона. – Было здорово. Я всегда стараюсь радоваться жизни. Наверное, поэтому я так долго играю. Мне нравится каждый день приходить на каток, нравится встречаться с ребятами. Я себя чувствую на 24.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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adamantane'

"С-Э", стыдно! Такая ошибка в заголовке резанула глаз уже тогда, когда увидел сей текст мелким шрифтом в колонке новостей справа от статьи Климовицкого "Пазлы для Знарка".

09:42

aloveku

мая не думало

00:31

Borg-se

"Не думало". Вычитывать текст перед публикацией слабо?

00:01

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