Джо Торнтон: "Не думал о Кубке мира, пока не попал в сборную Канады"

Нападающий сборной Канады Джо Торнтон заявил, что рад попасть в национальную команду на Кубок мира-2016. Турнир пройдет с 17 сентября по 1 октября в Торонто.

– Я даже не думал о Кубке мира до тех пор, пока не попал в команду, – приводит официальный сайт НХЛ слова Торнтона. – Было здорово. Я всегда стараюсь радоваться жизни. Наверное, поэтому я так долго играю. Мне нравится каждый день приходить на каток, нравится встречаться с ребятами. Я себя чувствую на 24.