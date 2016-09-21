Джо Павелски: "Верили в сборную США и друг друга"

Форвард сборной США Джо Павелски после поражения в матче Кубка мира от Канады (2:4) подчеркнул, что команда не сумела сделать то, что была должна. По словам нападающего, каждый игрок верил в команду.
- Мы верили друг в друга, в эту команду, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Павелски. - Просто мы не сделали то, что должны были.
Напомним, после этого поражения команда США потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.
Дополнительная информация
https://www.wch2016.com/ru/news/young-guns-would-be-helpful-for-team-usa/c-281999802