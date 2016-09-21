Джо Павелски: "Тяжело сказать, что пошло не так со сборной США на Кубке мира"

Форвард сборной США Джо Павелски после матча группового турнира Кубка мира-2016 с Канадой (2:4) выразил сожаление по поводу выступления команды. По словам нападающего, американцы не использовали свои моменты в Торонто.

– Мы начали матч так, как хотели, но затем в один момент все поменялось, – приводит "Р-Спорт" слова Павелски. – Мы пришли в себя, но не смогли их сломить. Тяжело сказать, что пошло с нами не так на этом турнире, мы не использовали наши моменты в нужное время. Особенное чувство – играть на таком турнире, но мы действовали не так, как должны были.