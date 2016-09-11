Джо Павелски: "США прибавили в некоторых элементах"

Капитан сборной США Джо Павелски после поражения в выставочном матче с Канадой (2:5) подчеркнул, что на ход встречи повлияло то, что соперник сумел быстро открыть счет. По словам нападающего, команда сумела улучшить свою игру.

- Сегодняшняя встреча отличалась от вчерашней, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Павелски. - В первом периоде мы часто играли в меньшинстве, а во втором имели численное преимущество. Канада быстро открыла счет, и мы не сумели отыграться. Но мы сумели прибавить в некоторых элементах игры.