14:15 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Джо Павелски: "Сборная США уже 9 периодов ничего не может добиться"

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Нападающий сборной США Джо Павелски после поражения в матче группового турнира Кубка мира-2016 от сборной Европы (0:3) посетовал, что у его команды пока мало что получается. Он добавил, что американцам необходимо продолжать упорно работать, чтобы добиться результата.

– Сборная США на протяжении уже девяти периодов ничего не может добиться, это расстраивает, – приводит официальный сайт турнира слова Павелски. – Но у нас были возможности забросить. Мы должны завершать атаки. Вратари сейчас хороши, соперники сильны. Нужно самим здорово разыгрывать.

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