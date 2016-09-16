Джей Ти Миллер: "Решения НХЛ будут зависеть от успешности Кубка мира"

Нападающий сборной Северной Америки и "Рейнджерс" Джей Ти Миллер хотел бы регулярно принимать участие в международных соревнованиях. Он уверен, что успешное проведение Кубка мира повлияет на решение НХЛ.

- Видеть турниры такого уровня раз в два года было бы просто здорово, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Миллера. - Я уверен, что для НХЛ важно, чтобы нынешний Кубок мира прошел успешно, и многие решения, которые им предстоит принять в этом контексте, будут зависеть от того, насколько Лига будет удовлетворена итогами этого турнира.