09:34 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Джей Ти Миллер: "Решения НХЛ будут зависеть от успешности Кубка мира"

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Нападающий сборной Северной Америки и "Рейнджерс" Джей Ти Миллер хотел бы регулярно принимать участие в международных соревнованиях. Он уверен, что успешное проведение Кубка мира повлияет на решение НХЛ.

- Видеть турниры такого уровня раз в два года было бы просто здорово, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Миллера. - Я уверен, что для НХЛ важно, чтобы нынешний Кубок мира прошел успешно, и многие решения, которые им предстоит принять в этом контексте, будут зависеть от того, насколько Лига будет удовлетворена итогами этого турнира.

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https://www.wch2016.com/ru/news/nhl-players-eager-to-play-in-olympics/c-281827210

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