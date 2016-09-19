Джек Айкел: "Сборной России нельзя давать много пространства"

Нападающий сборной Северной Америки Джек Айкел, ставший автором гола в матче группового турнира Кубка мира-2016 с Финляндией (4:1), в интервью "СЭ" отметил, что успел посмотреть два периода встречи Швеции и России (2:1). Он подчеркнул, что команды показали высокий уровень хоккея, и особенно выделил игру обороны шведов.

– Вы до отъезда на свою игру успели посмотреть хотя бы часть матча Швеция – Россия? Если да, как впечатление?

– Да, первые два периода посмотрел полностью. Игра получилась очень интенсивной, и высочайший уровень игроков был очевиден. Очень круто сыграла шведская защита, которая, по сути, и выиграла этот матч. Знаю, что Россия не сдалась, и хоть и не видел третьего периода, наслышан, что второй гол русских в самом конце игры не засчитали. В любом случае мы знаем, что Россия – очень взрывная команда, и нам предстоит сложнейший тест.

– А вы сможете играть не в мощном атакующем ключе, которым смяли финнов, а в организованном оборонительном, который, как показал матч со Швецией, особенно неудобен для России?

– Ясно одно. Главная задача в матче с Россией – не давать ей "вываливаться" три в два, два в один. Этим парням нельзя давать слишком много пространства. В этом смысле нашим лучшим "другом" будет максимальное владение шайбой. Чем больше мы будем играть за их воротами и в их зоне, тем лучше будет для нас. (Игорь РАБИНЕР)