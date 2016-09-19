Джек Айкел: "Несколько лишних часов на подготовку не дадут преимущества России"

Нападающий сборной Северной Америки Джек Айкел, ставший автором гола в матче группового турнира Кубка мира-2016 с Финляндией (4:1), в интервью "СЭ" выразил уверенность в том, что предстоящий матч с Россией легким не будет. По словам форварда, несколько лишних часов отдыха не дадут сопернику преимущества.

– Теперь вы считаете свою команду фаворитом в матче с Россией? - вопрос Айкелу.

– Россия – трудный соперник. У них был тяжелый матч со Швецией, они проиграли, и для России этот матч становится чрезвычайно важным. Мы не можем этого не учитывать. Простой эта игра точно не получится, как бы уверенно мы себя после этой победы ни чувствовали.

– Как будете играть против россиян?

– У нас есть несколько других идей на этот матч, чем те, что мы реализовывали сегодня. Уже вкратце обсуждали их в раздевалке, но основной разговор еще впереди.

– У России по сравнению с вами – несколько часов на подготовку в запасе. Это может сказаться на игре?

– Не думаю. Мы хорошо готовы и должны чувствовать себя завтра свежими.

– Тодд Маклеллан после второго периода, учитывая счет 4:0 и перспективу завтрашнего матча, не просил вас чуть-чуть нажать на тормоза?

– Вообще нет! Просто так получилось само собой. Мы хотели идти до конца, тем более что у нас было еще много нереализованных шансов и два незасчитанных гола. (Игорь РАБИНЕР)