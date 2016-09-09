Дрю Даути: "Канада постарается огорчить другие команды на Кубке мира"

Защитник сборной Канады Дрю Даути подчеркнул в преддверии Кубка мира-2016, что команда готова к повышенному давлению на домашнем турнире. Соревнование пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

– Мы выиграли две Олимпиады кряду, и теперь все хотят нас победить, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Даути. – Мы будем особенной целью для оппонентов, выступая дома. Но мы к этому привыкли. Сборная Канады – всегда особенная цель для соперников. Мы умеем справляться с давлением и постараемся огорчить другие команды.