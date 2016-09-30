23:53 30 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Дональд Фер: "Следующий Кубок мира пройдет в 2020 году"

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Четверг. Торонто. Европа - Канада - 1:2. Капитан сборной Канады Сидни КРОСБИ с Кубком мира.Сидни Кросби: "Надеюсь, пути на Олимпиаду-2018 будут найдены"

Президент Ассоциации игроков НХЛ Дональд Фер планирует, что следующий Кубок мира состоится в 2020 году. Он отметил, что Олимпиада и Кубок мира могут существовать независимо друг от друга.

– Кубок мира пришелся по душе всем – и игрокам, и хоккеистам. Нам нужно посмотреть, что можно улучшить и какие изменение ввести, – приводит слова Фера ESPN. – Прежде всего я говорю о формате турнира – проводить его по той же схеме и в одном месте или что-то менять. Над этим будем думать. Если не произойдет ничего неожиданного, то следующий Кубок мира состоится в 2020 году. Я считаю, что и олимпийский хоккейный турнир, и Кубок мира могут существовать одновременно. У Олимпиады свой особый статус и особая атмосфера. Думаю, что на Кубке мира может быть более высокое качество игры. Однако проведение одного турнира не исключает проведения и другого.

Кубок мира-2016 выиграла сборная Канады, которая в финале в двух матчах одолела команду Европы. Сборная России вошла в четверку сильнейших, уступив в полуфинале канадцам (3:5).

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