Дмитрий Орлов: "Россия и Канада не показали максимума в выставочном матче"

Защитник сборной России Дмитрий Орлов выразил мнение, что его команда и Канада не показали максимума в выставочном матче. В воскресенье россияне проведут первую встречу на Кубке мира-2016 против Швеции.

– Игра была неплохой, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Орлова. – У канадцев хорошая команда, но вчера оба соперника не показали всего, на что способны. На групповом этапе все будет совсем по-другому. Команды будут более сфокусированы, потому что цена любой ошибки возрастет многократно. В целом, я считаю, что игру против Канады можно занести в актив. Обидно, что проиграли, но мы старались. Начало матча было не самым удачным, что можно связать с нервозностью. Может быть был дискомфорт еще и от того, что мы перешли с большой площадки на маленькую. Но потом в каждом периоде мы добавляли. У нас хорошая команда, все ребята стоят друг за друга. Будем стараться выигрывать. Главное, что обошлось без травм. Думаю, что к первой игре со шведами мы подойдем в хорошей форме.