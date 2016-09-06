Дмитрий Орлов: "На Кубке мира одна игра может поменять все"

Защитник сборной России Дмитрий Орлов уверен, что команда подойдет в оптимальной форме к старту Кубка мира. Игрок рад, что получил вызов в национальную команду.

- Пока что провели только две тренировки, по первой игре будет видно, как у нас обстоит дело с сыгранностью, все-таки на это требуется время, - приводит пресс-служба ФХР слова Орлова. - Думаю, к Кубку мира подойдем в оптимальной форме, найдем все сочетания. Все ребята сфокусированы на тренировочном процессе, все выкладываются. Играть за национальную сборную всегда приятно.

- Первые тренировки на сборе даются непросто?

- Сегодня тренировались в полном составе, было уже немного легче. Думаю, с каждым днем будем набирать форму, и после пары игр все будет хорошо. Все ребята готовились индивидуально, думаю, в физическом плане проблем у нас не будет.

- Какие ожидания от Кубка мира?

- Очень рад, что меня вызвали в сборную, предстоит интересный турнир. Будем выходить на каждую игру как на последнюю и выкладываться, потому что одна игра может на таком турнире поменять все.