20:00 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Дмитрий Куликов: "Сборная будет стараться играть в североамериканском стиле"

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Защитник сборной России Дмитрий Куликов подчеркнул, что команда серьезно отнеслась к подготовке к Кубку мира. По его словам, подопечные Олега Знарка намерены играть на победу в каждом матче.

- Видно, что все ребята в полной боевой готовности, - приводит пресс-служба ФХР слова Куликова. - Времени на подготовку мало, пара тренировок - и начнутся выставочные игры. Старались достаточно интенсивно тренироваться самостоятельно. Все знают, что подготовка зависит от нас самих. Знали, что готовимся к серьезному турниру, и отнеслись ответственно.

- Турнир пройдет на маленьких площадках в Торонто. На них будет сложнее показать классический хоккей сборной?

- Хоккей изменился, на больших скоростях уже нет возможности пасовать по десять раз перед входом в зону. Большинство атак строится через вброс шайбы в зону и дальнейшее развитие. Весь мир играет в то, что называется североамериканским хоккеем. Мы будем стараться поддерживать темп и стараться играть в том же стиле.

- Впереди товарищеские матчи с чехами, какими они будут?

- Мы будем играть на победу во всех играх, победа - это единственный вариант для нас.

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=12411

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