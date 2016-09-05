Дмитрий Куликов: "Кубок мира будет трудней выиграть, чем Олимпиаду"

Защитник сборной России и "Баффало" Дмитрий Куликов считает, победить на Кубке мира более сложная задача, чем выиграть олимпийский турнир. Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборная России сыграет в группе В с командами Финляндии, Швеции и сборной Северной Америки, составленной из игроков США и Канады не старше 23 лет.

– Очень престижно попасть на Олимпиаду и в миллион раз престижней на ней победить, – цитирует ТАСС Куликова. – Но Кубок мира будет трудней выиграть, чем Олимпиаду, учитывая, что там сыграет в том числе и сборная Европы, собирающая всех лучших из команд, которые неконкурентоспособны на Олимпиаде. У той же сборной Дании не было бы шансов что-то выиграть на Олимпийских игра".

Тот, кто лучше провел в этом плане лето, будет иметь превосходство на турнире. Понятно, что хорошие игроки всегда в лучшей форме, на то они и лучшие в мире.

У нас нет защитников мирового уровня, выигрывавших "Норрис Трофи" (приз лучшему защитнику НХЛ), как у шведов и канадцев. Но нам может помочь работоспособность, самоотверженность, если будем защищать ворота, не жалея себя.