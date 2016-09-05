09:28 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Дмитрий Куликов: "Кубок мира будет трудней выиграть, чем Олимпиаду"

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Защитник сборной России и "Баффало" Дмитрий Куликов считает, победить на Кубке мира более сложная задача, чем выиграть олимпийский турнир. Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборная России сыграет в группе В с командами Финляндии, Швеции и сборной Северной Америки, составленной из игроков США и Канады не старше 23 лет.

– Очень престижно попасть на Олимпиаду и в миллион раз престижней на ней победить, – цитирует ТАСС Куликова. – Но Кубок мира будет трудней выиграть, чем Олимпиаду, учитывая, что там сыграет в том числе и сборная Европы, собирающая всех лучших из команд, которые неконкурентоспособны на Олимпиаде. У той же сборной Дании не было бы шансов что-то выиграть на Олимпийских игра".

Тот, кто лучше провел в этом плане лето, будет иметь превосходство на турнире. Понятно, что хорошие игроки всегда в лучшей форме, на то они и лучшие в мире.

У нас нет защитников мирового уровня, выигрывавших "Норрис Трофи" (приз лучшему защитнику НХЛ), как у шведов и канадцев. Но нам может помочь работоспособность, самоотверженность, если будем защищать ворота, не жалея себя.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3593010

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КОММЕНТАРИИ (2)
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neznaika№1

Когда в наших никто не верит,тогда они и могут добиться победы,может было лучше опираться на кхловских игроков,уже и сезон идет и оптимальную спортивную форму набирают,нет все надеемся на них,самых лучших нхловцев,может какие-то условия есть по подбору игроков.

09:56

scotioti

Ух ты... А он уже олимпиаду выигрывал, что может так сравнить?

09:45

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