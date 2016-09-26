Дастин Байфульен: "Не получил никакого удовольствия от участия в Кубке мира"

Защитник сборной США Дастин Байфульен разочарован результатами команды, продемонстрированными на Кубке мира. Игрок подчеркнул, что не получил удовольствия от участия в турнире. Напомним, США проиграли во всех трех матчах группового этапа.

- Опыт и все, что произошло на Кубке мира, получился таким, какой есть, - приводит NBC слова Байфульена. - И, если честно, это не доставило мне никакого удовольствия.