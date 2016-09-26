22:34 26 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Дастин Байфульен: "Не получил никакого удовольствия от участия в Кубке мира"

0
0
0
3

Защитник сборной США Дастин Байфульен разочарован результатами команды, продемонстрированными на Кубке мира. Игрок подчеркнул, что не получил удовольствия от участия в турнире. Напомним, США проиграли во всех трех матчах группового этапа.

- Опыт и все, что произошло на Кубке мира, получился таким, какой есть, - приводит NBC слова Байфульена. - И, если честно, это не доставило мне никакого удовольствия.

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

DRW

Thomas_Boy///Абсолютно не расстроился. :)) Ты так пишешь, как будто они всех в группе вынесли. Еле-еле выползли за счет Боба. :)))

00:48

Thomas_Boy

DRW ___________ А ты сильно расстроился после того как Россия из группы вышла?) А то подхихикивал знатно перед стартом КМ.

23:20 26 сентября

DRW

Байфульен не получил, а Бафлин получил, или тоже не получил? :)))

23:00 26 сентября

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ