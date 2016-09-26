Дастин Байфульен: "Не получил никакого удовольствия от участия в Кубке мира"

Защитник сборной США Дастин Байфульен разочарован результатами команды, продемонстрированными на Кубке мира. Игрок подчеркнул, что не получил удовольствия от участия в турнире. Напомним, США проиграли во всех трех матчах группового этапа.
- Опыт и все, что произошло на Кубке мира, получился таким, какой есть, - приводит NBC слова Байфульена. - И, если честно, это не доставило мне никакого удовольствия.
DRW
Thomas_Boy///Абсолютно не расстроился. :)) Ты так пишешь, как будто они всех в группе вынесли. Еле-еле выползли за счет Боба. :)))
00:48
Thomas_Boy
DRW ___________ А ты сильно расстроился после того как Россия из группы вышла?) А то подхихикивал знатно перед стартом КМ.
23:20 26 сентября
DRW
Байфульен не получил, а Бафлин получил, или тоже не получил? :)))
23:00 26 сентября