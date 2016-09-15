Дарюс Каспарайтис: "Во втором периоде всемогущих канадцев не было видно"

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис после поражения России в выставочном матче против Канады (2:3 ОТ) отметил, что подопечные Олега Знарка провели достойный поединок. Ветеран отдельно выделил уверенную игру России во втором периоде.

- Встреча с канадцами сложилась хорошо. Конечно, ребята адаптируются к смене часовых поясов после перелета, поэтому присутствовал мандраж, но сыграли достойно, – сказал Каспарайтис. – Зайцев показал, что готов к турниру. Надежно действовал Бобровский, вероятно, заработавший место первого вратаря. Во втором периоде перехватили инициативу, показали интересный и красивый хоккей. У ребят открылось второе дыхание, появилось желание и уверенность в своих силах. Всемогущих канадцев не было видно. Правда, парой ошибок соперник все же воспользовался. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полностью интервью Каспарайтиса