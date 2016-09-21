Данис Зарипов: "На Кубке мира сборной России желаю командной удачи"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Данис Зарипов в интервью пресс-службе КХЛ подчеркнул, что желает сборной России командной удачи на Кубке мира. По словам форварда, главное, чтобы игроки обошлись без травм на турнире.

- Что пожелаете сборной России на Кубке мира? За кого-то из ребят будете болеть и переживать персонально?

- Лично я с ребятами со всеми знаком, много кого знаю. Пожелаю именно командной удачи: всем игрокам и тренерам. Чтобы они показали хорошую игру и достигли самых высоких целей на турнире! Главное, чтобы без травм - впереди длинный сезон.

- Удивились, что такие бомбардиры, например, как Мозякин и Коварж остались вне заявок национальных команд?

- Удивляться можно много чему. Не взяли Мозякина, Ковальчука и других ребят. Но это выбор тренера, какой он видит команду. Какие роли в ней он отводит хоккеистам.