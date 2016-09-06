Дацюк, Телегин и Наместников - в одном звене на тренировке сборной России

В "Юбилейном" началась очередная тренировка сборной России в рамках подготовки к Кубку мира-2016, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. После выходного к занятиям подключились игроки из КХЛ: Павел Дацюк, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов и Иван Телегин.

Шипачев и Дадонов работают в одном звене с Артемием Панариным. Дацюк оказался в тройке с Телегиным и Наместниковым. Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

Полные сочетания выглядят так:

"красные": Орлов – Зайцев, Овечкин – Кучеров – Кузнецов;

"белые": Емелин – Марков, Кулемин – Малкин – Тарасенко;

"синие": Анисимов – Нестеров, Телегин – Дацюк – Наместников;

"желтые": Куликов – Марченко, Панарин – Шипачев – Дадонов;

Вратари – Сергей Бобровский, Семен Варламов, Андрей Василевский.