Дацюк досрочно покинул тренировку сборной России

Сборная России накануне заключительного матча группового турнира Кубка мира с командой Финляндии провела тренировку, передает спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Нападающий Павел Дацюк покинул тренировку до ее окончания.

Нападающие: Телегин - Анисимов - Дадонов, Панарин - Малкин - Кулемин, Тарасенко - Дацюк - Овечкин - Шипачев, Кучеров - Кузнецов - Наместников.

Защитники: Орлов - Зайцев, Марченко - Куликов, Марков - Емелин, Нестеров.

Вратари: Бобровский, Варламов, Василевский.