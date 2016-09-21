18:35 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Дацюк досрочно покинул тренировку сборной России

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Сборная России накануне заключительного матча группового турнира Кубка мира с командой Финляндии провела тренировку, передает спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Нападающий Павел Дацюк покинул тренировку до ее окончания.

Нападающие: Телегин - Анисимов - Дадонов, Панарин - Малкин - Кулемин, Тарасенко - Дацюк - Овечкин - Шипачев, Кучеров - Кузнецов - Наместников.

Защитники: Орлов - Зайцев, Марченко - Куликов, Марков - Емелин, Нестеров.

Вратари: Бобровский, Варламов, Василевский. 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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krasnoyar

Россия - родина допинга/////// УРОД малодушный

20:04

Thomas_Boy

Россия - родина допинга _________ О, а вот и отмазка для неудачников нашлась, когда бездарно сольют очередной матч ___________ Так неудачники уже отмазались, типа Торт - не торт и все такое.

19:46

Xen1um

Россия - родина допинга, забаньте провокатора

19:38

Россия - родина допинга

О, а вот и отмазка для неудачников нашлась, когда бездарно сольют очередной матч

19:12

Санта_Клаус

Всех интересует - что с Телегой? Значит обошлось?

19:09

niik27772

все правильно, пора по домам............

19:05

and0508

Зачем человека насиловать .....понятно . что здоровья мало

18:45

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