Дацюк досрочно покинул тренировку сборной России

Сборная России накануне заключительного матча группового турнира Кубка мира с командой Финляндии провела тренировку, передает спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Нападающий Павел Дацюк покинул тренировку до ее окончания.
Нападающие: Телегин - Анисимов - Дадонов, Панарин - Малкин - Кулемин, Тарасенко - Дацюк - Овечкин - Шипачев, Кучеров - Кузнецов - Наместников.
Защитники: Орлов - Зайцев, Марченко - Куликов, Марков - Емелин, Нестеров.
Вратари: Бобровский, Варламов, Василевский.
krasnoyar
Россия - родина допинга/////// УРОД малодушный
20:04
Thomas_Boy
Россия - родина допинга _________ О, а вот и отмазка для неудачников нашлась, когда бездарно сольют очередной матч ___________ Так неудачники уже отмазались, типа Торт - не торт и все такое.
19:46
Xen1um
Россия - родина допинга, забаньте провокатора
19:38
Россия - родина допинга
О, а вот и отмазка для неудачников нашлась, когда бездарно сольют очередной матч
19:12
Санта_Клаус
Всех интересует - что с Телегой? Значит обошлось?
19:09
niik27772
все правильно, пора по домам............
19:05
and0508
Зачем человека насиловать .....понятно . что здоровья мало
18:45