10:51 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Цуккарелло надеется, что сборная Европы выйдет в полуфинал Кубка мира

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Нападающий сборной Европы Матс Цуккарелло после победы в матче Кубка мира над Чехией (3:2) подчеркнул, что сейчас в команде царит прекрасная атмосфера. По его словам, сборная надеется на выход в полуфинал турнира.

- Сейчас мы играем в хороший хоккей, наслаждаемся собой, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Цуккарелло. - В команде прекрасная атмосфера, и все получают удовольствие от нахождения вместе и самой игры. Мы уверены в себе. Это приятное чувство. Однако впереди у нас еще одна встреча группового этапа и, надеюсь, еще несколько потом.

Дополнительная информация

https://www.wch2016.com/ru/news/team-europe-is-not-satisfied-just-yet-wants-to-make-history/c-281946774

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КОММЕНТАРИИ (3)
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сферический_конь_в_вакууме

Канаде главное не загремите 0-10 и выйдите в полуфинал.

11:37

ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.

нужно, чтобы американцы не выиграли в одном из двух оставшихся матчей.

11:26

9290362

разве они уже не вышли?

11:13

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