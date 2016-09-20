Цуккарелло надеется, что сборная Европы выйдет в полуфинал Кубка мира

Нападающий сборной Европы Матс Цуккарелло после победы в матче Кубка мира над Чехией (3:2) подчеркнул, что сейчас в команде царит прекрасная атмосфера. По его словам, сборная надеется на выход в полуфинал турнира.

- Сейчас мы играем в хороший хоккей, наслаждаемся собой, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Цуккарелло. - В команде прекрасная атмосфера, и все получают удовольствие от нахождения вместе и самой игры. Мы уверены в себе. Это приятное чувство. Однако впереди у нас еще одна встреча группового этапа и, надеюсь, еще несколько потом.