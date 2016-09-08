Червенка не участвовал в раскатке сборной Чехии

В спортивном комплексе "Юбилейный" прошла раскатка сборной Чехии. В ней не принял участие нападающий Роман Червенка. Команда работала в следующих сочетаниях:
Белые №1: Накладал - Шустр, Бирнер - Плеканец - Ворачек
Белые №2: Йордан - Михалек, Гемски - Факса - Фролик
Красные №1 : Кемпни - Полак, Пастрнак - Ганзаль - Палат
Красные №2: Кундратек, М. Михалек - Соботка - Яшкин
Напомним, сегодня сборная России проведет выставочный матч с командой Чехии. Начало встречи - в 19.30 по московскому времени.
- Сборная России (Хоккей)
- Роман Червенка
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Томаш Плеканец
- Мартин Ганзаль
- Алеш Гемски
- Милан Михалек
- Якуб Ворачек
- Якуб Накладал
- Владимир Соботка
- Ондржей Палат
- Михаэл Фролик
- Томаш Кундратек
- Михал Бирнер
- Михал Йордан
- Роман Полак
- Андрей Шустр
- Михал Кемпни
- Давид Пастрняк
- Радек Факса
- Дмитрий Яшкин