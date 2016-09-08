Червенка не участвовал в раскатке сборной Чехии

В спортивном комплексе "Юбилейный" прошла раскатка сборной Чехии. В ней не принял участие нападающий Роман Червенка. Команда работала в следующих сочетаниях:

Белые №1: Накладал - Шустр, Бирнер - Плеканец - Ворачек

Белые №2: Йордан - Михалек, Гемски - Факса - Фролик

Красные №1 : Кемпни - Полак, Пастрнак - Ганзаль - Палат

Красные №2: Кундратек, М. Михалек - Соботка - Яшкин

Напомним, сегодня сборная России проведет выставочный матч с командой Чехии. Начало встречи - в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча Россия - Чехия