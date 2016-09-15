Чехия победила сборную Северной Америки

Сборная Чехии в выставочном матче нанесла поражение команде Северной Америки – 3:2. Решающая шайба на счету Томаша Плеканеца, также у чехов отличились Ондржей Палат и Радек Факса. В составе юниоров по голу забили Шейн Гостисбехер и Остон Мэттьюс.

Для североамериканцев это поражение стало первым в рамках их подготовки к Кубку мира-2017. Напомним, что эта команда станет соперником сборной России по групповому турниру.

Выставочный матч

Северная Америка – Чехия – 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)