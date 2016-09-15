01:15 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Чехия победила сборную Северной Америки

0
0
0
1

Сборная Чехии в выставочном матче нанесла поражение команде Северной Америки – 3:2. Решающая шайба на счету Томаша Плеканеца, также у чехов отличились Ондржей Палат и Радек Факса. В составе юниоров по голу забили Шейн Гостисбехер и Остон Мэттьюс.

Для североамериканцев это поражение стало первым в рамках их подготовки к Кубку мира-2017. Напомним, что эта команда станет соперником сборной России по групповому турниру.

Выставочный матч

Северная Америка – Чехия – 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Опрос

Кто выиграет Кубок мира-2016 по хоккею?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Упёртый русский

Вот тебе бабушка, и Юрьев день! Мёртвые, по всеобщему мнению, чехи дерут задравшую нос молодёжь! Не всё коту масленница!

01:48

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ