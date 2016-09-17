Букмекеры считают сборную США фаворитом в матче со сборной Европы

17 сентября состоится матч группового этапа Кубка мира между сборными Европы и США. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Европа – США

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная США. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 6,31 – Н 6,12 – П2 1,32

Трансляция матча Европа – США 17 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Европа – США.

Прямая трансляция матча Европа – США 17 сентября на канале, "Матч ТВ".