Букмекеры считают сборную США фаворитом в матче со сборной Европы

17 сентября состоится матч группового этапа Кубка мира между сборными Европы и США. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Европа – США
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная США. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 6,31 – Н 6,12 – П2 1,32
Трансляция матча Европа – США 17 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Европа – США.
Прямая трансляция матча Европа – США 17 сентября на канале, "Матч ТВ".