Букмекеры считают сборную России фаворитом в матче со сборной Чехии

8 сентября состоится товарищеский матч между сборными России и Чехии. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия – Чехия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,38 – Н 5,43 – П2 5,22

Трансляция матча Россия – Чехия 8 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Чехия.

Прямая трансляция матча Россия – Чехия 8 сентября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +33=1-25, 163 – 134.

Результаты последних матчей