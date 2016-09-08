13:30 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Букмекеры считают сборную России фаворитом в матче со сборной Чехии

Россия – Чехия. Фото ФХР
Россия – Чехия. Фото ФХР
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8 сентября состоится товарищеский матч между сборными России и Чехии. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия – Чехия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,38 – Н 5,43 – П2 5,22

Трансляция матча Россия – Чехия 8 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Чехия.

Прямая трансляция матча Россия – Чехия 8 сентября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +33=1-25, 163 – 134.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

8 ноября 2015 года

Еврохоккейтур

Россия – Чехия

3:4 Б

20 декабря 2015 года

Еврохоккейтур

Россия – Чехия

2:4

11 февраля 2016 года

Еврохоккейтур

Чехия – Россия

3:2 Б

13 февраля 2016 года

Еврохоккейтур

Чехия – Россия

2:4

6 мая 2016 года

Групповой этап ЧМ

Чехия – Россия

3:0
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