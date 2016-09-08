Букмекеры считают сборную России фаворитом в матче со сборной Чехии

8 сентября состоится товарищеский матч между сборными России и Чехии. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия – Чехия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,38 – Н 5,43 – П2 5,22
Трансляция матча Россия – Чехия 8 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Чехия.
Прямая трансляция матча Россия – Чехия 8 сентября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +33=1-25, 163 – 134.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
8 ноября 2015 года
|
Еврохоккейтур
|
Россия – Чехия
|
3:4 Б
|
20 декабря 2015 года
|
Еврохоккейтур
|
Россия – Чехия
|
2:4
|
11 февраля 2016 года
|
Еврохоккейтур
|
Чехия – Россия
|
3:2 Б
|
13 февраля 2016 года
|
Еврохоккейтур
|
Чехия – Россия
|
2:4
|
6 мая 2016 года
|
Групповой этап ЧМ
|
Чехия – Россия
|
3:0