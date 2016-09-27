В Торонто предстоящей ночью начинается финальная серии. Сборные Канады и Европы проведут между собой первый матч. Начало – в 3:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Канада - Европа
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитами являются канадцы. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициенты Winline: П1 1,18 – Н 8,77 – П2 11,00
Трансляция матча Канада - Европа
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Канада - Европа.
Прямая трансляция матча Канада - Европа - в среду, 28 сентября, на канале "Матч ТВ".