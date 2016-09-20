Букмекеры прогнозируют поражение сборной США в матче с Канадой

В Торонто продолжается групповой этап Кубка мира. В заключительном матче 2-го тура сыграют сборные США и Канады. Начало – в 3:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч США - Канада

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитами являются канадцы. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициенты Winline: П1 4,75 – Н 5,24 – П2 1,54

Трансляция матча США - Канада

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча США - Канада.

Прямая трансляция матча США - Канада - в ночь на среду, 21 сентября, на канале "Матч ТВ".