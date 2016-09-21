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Букмекеры отдают предпочтение Швеции в матче со сборной Северной Америки

"Air Canada Центр" в Торонто. Фото AFP
"Air Canada Центр" в Торонто. Фото AFP
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В Торонто продолжается групповой этап Кубка мира. В одном из матчей 3-го тура сыграют сборные Швеции и Северной Америки. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Швеция - Северная Америка

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитами являются шведы. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициенты Winline: П1 1,87 – Н 4,55 – П2 3,40

Трансляция матча Швеция - Северная Америка

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Швеция - Северная Америка.

Прямая трансляция матча Швеция - Северная Америка - в среду, 21 сентября, на канале "Матч ТВ".

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