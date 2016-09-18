13:00 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Букмекеры отдают предпочтение сборной Северной Америки в матче с Финляндией

"Air Canada Центр" в Торонто. Фото AFP
"Air Canada Центр" в Торонто. Фото AFP
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В Торонто стартовал Кубок мира. В одном из матчей первого тура сыграют сборные Финляндии и Северной Америки. Начало – в 3:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Финляндия - Северная Америка

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициенты Winline: П1 2,55 – Н 4,51 – П2 2,28

Трансляция матча Финляндия - Северная Америка

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Финляндия - Северная Америка.

Прямая трансляция матча Финляндия - Северная Америка - в ночь на понедельник, 19 сентября, на канале "Матч ТВ".

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